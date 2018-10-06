ЧП на фестивале фейерверков в Японии, есть пострадавшие

6 октября 2018 18:36

Десять человек получили легкие ожоги на фестивале фейерверков в японской префектуре Ибараки, сообщает агентство Киодо.

По сообщению агентства, инцидент произошел из-за сильного ветра. Часть из запущенных фейерверков упала на гостей фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О состоянии пострадавших не сообщается. Фестиваль из-за непогоды в итоге был остановлен.


 

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