ЧП на фестивале фейерверков в Японии, есть пострадавшие

Десять человек получили легкие ожоги на фестивале фейерверков в японской префектуре Ибараки, сообщает агентство Киодо.

По сообщению агентства, инцидент произошел из-за сильного ветра. Часть из запущенных фейерверков упала на гостей фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О состоянии пострадавших не сообщается. Фестиваль из-за непогоды в итоге был остановлен.