ЧП на фестивале фейерверков в Японии, есть пострадавшие
6 октября 2018 18:36 139
Десять человек получили легкие ожоги на фестивале фейерверков в японской префектуре Ибараки, сообщает агентство Киодо.
По сообщению агентства, инцидент произошел из-за сильного ветра. Часть из запущенных фейерверков упала на гостей фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
О состоянии пострадавших не сообщается. Фестиваль из-за непогоды в итоге был остановлен.
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