Французская полиция взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола

Полиция Франции взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя после поступления в их адрес угроз, сообщает радиостанция Europe 1, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для обеспечения безопасности семья Мэн Хунвэя была взята под охрану", - сообщает радиостанция.

Об угрозах в свой адрес французской полиции сообщила жена пропавшего.

В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.

Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Интерпол в субботу запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.