Емельяненко сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрерора

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уверен в победе действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедованад ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ФАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я всецело за Хабиба. Он выиграет. Он докажет на ринге, что он сильнее, чем Макгрегор", - сказал Емельяненко-младший, отметив при этом, что Конор, безусловно, хорошо двигается, но Хабиб выносливее и физически крепче ирландца.

"Бой века", который признан самым ожидаемым в истории UFC, состоится в ночь с шестого на седьмое октября в Лас-Вегасе.