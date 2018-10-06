В Индонезии более 150 тыс. человек остаются под завалами после землетрясения

6 октября 2018 19:46

В Индонезии после землетрясения более 150 тыс. человек остаются под завалами, сообщает агентство Bernama со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также сообщается, что в результате разгула стихии более 65,7 тыс. домов оказались разрушены.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1648 человек.

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

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