В Индонезии более 150 тыс. человек остаются под завалами после землетрясения
6 октября 2018 19:46 212
В Индонезии после землетрясения более 150 тыс. человек остаются под завалами, сообщает агентство Bernama со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также сообщается, что в результате разгула стихии более 65,7 тыс. домов оказались разрушены.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1648 человек.
Точное количество пострадавших пока неизвестно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!