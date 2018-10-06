В метро Лондона мужчина столкнул под поезд экс-главу Евротоннеля - ВИДЕО

В лондонском метро мужчина толкнул бывшего главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпаса на рельсы перед пребывающим поездом. Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Правоохранители рассказали, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли, который объяснил свой поступок тем, что "не выспался прошлой ночью".

По информации Independent, пострадавшего спас работник отеля "Рияд" Эль Хуссани - он откликнулся на призыв о помощи и вытащил Мальпаса за минуту до прибытия поезда.

При этом, нападавший пытался столкнуть под поезд еще одного мужчину.

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