Глава "Роснефти" назвал комфортную цену нефти

Совладелец "Роснефти" Михаил Гуцериев назвал цену "черного золота" в 60-70 долларов за баррель комфортной для компании. Об этом заявил журналистам на открытии бизнес-центра "Альматея" в Сколково, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Кто может знать, какая будет цена. Но надеемся, что хотя бы 60-70 долларов за баррель. Сейчас 85, слава Богу. Курс хороший стоит, снижается, сейчас 65, вроде бы все идет неплохо", - сказал он.

Также Гуцериев отметил, что с ценой 40 долларов за баррель было трудно, но даже к этому можно адаптироваться.