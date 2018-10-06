Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально развелись

Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, которые после многолетних слухов о разводе периодически появлялись вместе, подогревая интерес публики, теперь уже развелись официально, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Актеры оформили свои отношения еще в 2005 году, однако спустя десять лет решили их разорвать. С тех по прошло еще три года, во время которых они пытались все оформить официально. И вот этот день настал - документы подписаны в присутствии адвокатов.

Ранее, теперь уже бывшие супруги неоднократно подчеркивали, что они остаются друзьями, что очень хорошо, поскольку в браке у них родилось три ребенка - дочки Вайолетт и Серафина и сын Самуэль.