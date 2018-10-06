В Конго взрыв цистерны с горючим унес жизни 50 человек

В Демократической Республике Конго произошел взрыв из-за столкновения цистерны горючего с другим транспортным средством, в результате чего погибли 50 человек, еще около 100 человек получили ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщает Express со ссылкой на заместителя губернатора Центральной провинции Конго Атоу Матубуана Нкулуки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как стало известно, столкновение произошло на автомагистрали, которая объединяет столицу страны Киншасу с единственным портом Конго на Атлантическом океане Матади.

Местные СМИ отмечают, что огонь от взрыва быстро распространяется и разрушает окружающие здания.