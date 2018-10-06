Грузию дважды тряхнуло

Два землетрясения случились сегодня в Грузии, такое сообщение распространил Национальный центр сейсмического мониторинга.

Первое из них, магнитудой 3, произошло на юге страны в 58 км от Тбилиси, на расстоянии 14 км от города Цалка, около села Саламалейки, в регионе Квемо Картли. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Второй раз подземные толчки магнитудой 3,3 были зафиксированы вечером в Кахети на востоке Грузии. Землетрясение произошло в 18:48 в 25 км к юго-востоку от города Дедоплисцкаро, в 6 км от села Земо Халацани около границы с Азербайджаном.

Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 40 км.