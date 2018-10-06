СМИ прогнозируют двукратное подорожание изрезанной работы Бэнкси

Работа британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром", которая после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась, может теперь подорожать вдвое, пишет британская газета Daily Mirror со ссылкой на мнение эксперта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, внимание СМИ к результатам аукциона вызовет дальнейший рост цены на произведение художника.

Эксперт предположил, что картина, которая была продана за £1042000 ($1,4 млн), может принести ее новому обладателю дополнительный миллион фунтов стерлингов после измельчения в шредере.

Как отмечалось, картину приобрел человек, который делал ставки по телефону. Сразу после продажи произведение самоуничтожилось с помощью механизма, спрятанного в раме.