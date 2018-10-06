При столкновении «Газели» с коровой в Дагестане пострадали семь человек

В Дагестане пассажирская "Газель" столкнулась с коровой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя республиканского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в результате аварии семь человек, в том числе один ребенок, пострадали.

"Газель" совершила наезд на корову, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок", - рассказал представитель дагестанского Минздрава.

По его словам, в результате аварии никто тяжело не пострадал, пассажиры "Газели" получили травмы легкой и средней степени тяжести.