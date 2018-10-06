Мяч Роналду помог «Ювентусу» одержать восьмую победу подряд

Туринский "Ювентус" всухую одолел "Удинезе" в матче восьмого тура чемпионата Италии со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей голами отметились уругваец Родриго Бентанкур и португалец Криштиану Роналду, на счету которого уже четвертый мяч в Серии А в этом сезоне.

Победа над "Удинезе" стала для "Ювентуса" восьмой подряд на старте чемпионата Италии. Туринский клуб лидирует в Серии А и имеет преимущество над ближайшим преследователем в девять очков.

Ранее "Тоттенхэм" в большинстве обыграл "Кардифф" в матче АПЛ.

Чемпионат Италии. 8-й тур

"Удинезе" - "Ювентус" - 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Бентанкур, 33; 0:2 - Роналду, 37.