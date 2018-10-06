"Бавария" дома потерпела сокрушительное поражение от "Боруссии"

Мюнхенская "Бавария" крупно проиграла менхенгладбахской "Боруссии" в матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом - 3:0 в пользу гостей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Первый гол забил нападающий Алассан Плеа на 10-й минуте. До перерыва форвард Ларс Штиндль удвоил преимущество "Боруссии". Точку в игре поставил нападающий Патрик Херрман на 88-й минуте.

Для мюнхенского клуба это поражение стало вторым подряд в рамках чемпионата Германии. Ранее команда Нико Ковача проиграла берлинской "Герте" (0:2).

"Боруссия", набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, "Бавария" идет на пятом месте - 13 очков.

В следующем туре мюнхенский клуб на выезде сыграет с "Вольфсбургом" (20 октября), команда из Менхенгладбаха дома встретится с "Майнцем" (21 октября).