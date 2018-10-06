В Ингушетии опровергли сообщения о пересмотре закона о границе с Чечней
Информации о планах Народного собрания Ингушетии пересмотреть закон, которым было утверждено соглашение об установлении границы с Чечней нет, сообщил помощник главы республики Артём Перехрист, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Информации о планах парламента пересмотреть вопрос о соглашении у нас нет", - сказал Перехрист.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе. Недовольство митингующих было вызвано во многом тем, что к Чечне по заключенному соглашению отошли около 17 тысяч гектаров, которые ингуши считали своими.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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