"Реал" проиграл "Алавесу" в чемпионате Испании
6 октября 2018 23:11 187
Мадридский "Реал" уступил "Алавесу" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в городе Витория-Гастейс, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на пятой компенсированной минуте отличился Ману Гарсия, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Королевский клуб", не забивший ни одного гола в четырех последних матчах во всех турнирах, занимает второе место в Примере с 14 очками после восьми встреч, "Алавес" (14 баллов) идет третьим, уступая команде Хулена Лопетеги по дополнительным показателям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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