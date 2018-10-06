"Реал" проиграл "Алавесу" в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" уступил "Алавесу" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, состоявшаяся в городе Витория-Гастейс, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на пятой компенсированной минуте отличился Ману Гарсия, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Королевский клуб", не забивший ни одного гола в четырех последних матчах во всех турнирах, занимает второе место в Примере с 14 очками после восьми встреч, "Алавес" (14 баллов) идет третьим, уступая команде Хулена Лопетеги по дополнительным показателям.