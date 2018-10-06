Саудовская Аравия возместила падение экспорта нефти Ирана по просьбе США

Экспорт нефти Ирана сократился на 700 тыс. баррелей в сутки, но Саудовская Аравия и страны ОПЕК+ вдвое возместили это падение, сказал в интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Просьба, с которой Америка обратилась к нам и другим странам ОПЕК, заключалась в том, чтобы любое падение поставок иранской нефти было гарантированно возмещено. И это произошло", - сказал принц, отвечая на вопрос о сути просьб президента США Дональда Трампа в переговорах о нефти.

"Иран сократил экспорт на 700 тыс., если я не ошибаюсь. А Саудовская Аравия, а также страны ОПЕК и не ОПЕК добавили более 1,5 млн баррелей в сутки. То есть мы экспортируем по меньшей мере два барреля нефти на каждый исчезнувший баррель из Ирана. Мы выполнили нашу работу и даже больше", - рассуждал принц.

По его словам, высокие цены на нефть вызваны не фактором Ирана, а тем, что падает добыча в Канаде, Мексике, Ливии, Венесуэле и ряде других стран.

Текущие свободные мощности Ирана составляют 1,3 млн баррелей в сутки, добавил он.

Санкции США против Ирана вступают в силу с 4 ноября. Власти США потребовали от покупателей иранской нефти свести закупки до нуля под угрозой вторичных санкций.