Tesla утверждает, что водить ее машины с автопилотом безопаснее, чем без него

Машины производства компании Tesla реже попадают в ДТП, когда управлять ими помогают системы автопилота, чем когда водители делают это самостоятельно. Об этом свидетельствует статистика, приведенная в докладе компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем говорится, что, если рассчитывать из суммарного расстояния, которое проехали все автомобили Tesla за третий квартал текущего года, то машины, управляемые водителями без помощи электронного ассистента, попадали в аварии или в схожие с ними ситуации в среднем один раз каждые 3 млн км. При этом, с автомобилями, находившимися под контролем автопилота, это происходило значительно реже - примерно каждые 5,4 млн км. Согласно данным Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах, в целом в США авто различных марок, которыми управляют без электронного помощника, попадают в аварии каждые 800 тыс. км.

Компания констатирует, что в ее определение схожих с авариями ситуаций включены инциденты, когда ДТП в последний момент все же удается избежать. В Tesla подчеркивают, что в статистике, составляемой Национальным управлением по безопасности движения на шоссейных дорогах, такие случаи не учитываются. Фирма намерена публиковать такие доклады каждый квартал, так как полагает, что они свидетельствуют об эффективности ее электронного помощника.

Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Представители компании подчеркивают, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

Глава Tesla Илон Маск не раз обвинял СМИ в чрезмерном внимании к автоавариям с машинами Tesla. Так, в мае он отмечал в Twitter, что СМИ "почти не пишут о тех примерно 40 тыс. людей, которые погибли в автоавариях в США лишь за прошлый год".

Компания Tesla была основана в 2003 году Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.