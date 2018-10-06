В Сирии зафиксировали обстрелы трех населенных пунктов
Нарушение режима прекращения боевых действий были зафиксированы за прошедшие сутки в трех населенных пунктах Сирии в провинции Латакия, а также дважды в западных окраинах города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он сообщил, что продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Нахшебба, Икко провинции Латакия, а также западных окраин города Алеппо (дважды)", - сообщил он.
Кроме того, Савченко отметил, что медицинская помощь за прошедшие сутки оказана 47 мирным жителям, в том числе 31 ребенку. Он также добавил, что за минувшие сутки гуманитарных акций не проводилось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Сирии зафиксировали обстрелы трех населенных пунктов
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