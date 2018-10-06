Тина Тернер рассказала, что муж пожертвовал ей почку

Тина Тернер в автобиографии My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября, рассказала, что в 2017 году втайне от поклонников перенесла операцию по пересадке почки, донором стал ее муж Эрвин Бах, сообщает журнал People со ссылкой на книгу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, в 2016 году Тернер диагностировали рак кишечника. Желая избежать неприятных побочных эффектов, певица отказалась от традиционного лечения в пользу гомеопатических средств. Это лишь ухудшило ее состояние, и вскоре Тернер столкнулась с почечной недостаточностью. "В момент глубочайшего кризиса" Бах вызвался стать для нее донором почки, пишет журнал.

"Я задавалась вопросом, подумает ли кто-то, что донорство Эрвина было каким-либо образом деловым. Невероятно, учитывая, как долго мы были вместе, все еще находились люди, которые хотели верить, что Эрвин женился на мне из-за моих денег и славы. Что еще молодому мужчине нужно от женщины постарше? Эрвин всегда игнорировал слухи", - сказала она.

Как сообщает издание, операция прошла в апреле 2017 года и была в значительной мере успешной, хотя певица все еще борется с осложнениями, поскольку ее тело "отвергает новый орган". В результате возникают такие симптомы, как головокружение, забывчивость, тревожность и приступы диареи.

"Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь - мы все еще здесь, ближе, чем мы когда-либо представляли. Я могу оглянуться назад и понять, почему моя карма была такой. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня", - рассказала певица.