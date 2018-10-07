В Китае заподозрили пропавшего главу Интерпола в коррупции
Пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя в Китае подозревают в коррупции, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, в Китае Мэн Хунвэя, предположительно, подозревают в "содействии компании по получению сделки в сфере кибербезопасности".
Газета отмечает, что правительство Китая около шести лет ведет кампанию по борьбе с коррупцией.
В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.
Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.
Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.
Интерпол в субботу запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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