Кавано утвержден в должности верховного судьи США
7 октября 2018 00:14 173
Кандидат на пост верховного судьи Соединенных Штатов утвержден в должности на голосовании в Сенате, передает Reuters.
Как отмечается, за кандидатуру Кавано проголосовали 50 сенаторов, против высказались 48 человек.
По имеющимся данным, голосование в Сенате сопровождалось протестами, а крики противников Кавано "Позор" едва не прервали утверждение кандидата в должности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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