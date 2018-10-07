В Германии восемь полицейских пострадали во время беспорядков
Восемь полицейских пострадали во время беспорядков на рок-концерте крайне правых в немецком городе Апольда в федеральной земле Тюрингия на востоке страны, как сообщает полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно информации правоохранительных органов, правые экстремисты кидали бутылки и камни в полицейских. "По последним данным, 8 сотрудников полиции получили легкие ранения... Все коллеги по-прежнему находятся на посту", - сообщила пресс-служба полиции в Twitter.
Концерт правых радикалов проходил было санкционировано местными властями, и проводился под контролем правоохранительных органов. По предварительным данным полиции, в нем приняли участие более 700 человек. Такое же количество местных жителей вышли на демонстрацию против правых экстремистов. Было зафиксировано несколько нарушений закона о порядке проведения собраний.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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