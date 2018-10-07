Отец Нурмагомедова раскрыл план сына на бой с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о плане сына на поединок против ирландца Конора Макгрегора, передает "Чемпионат.com", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть ли задача закончить бой досрочно? Вы первые это услышите. Планом будет высочайший прессинг в защите. Конор стоит в левой стойке - значит, все знают, куда нужно двигаться. Проходить в корпус, в первом раунде не проходить в ноги. Передней рукой надо бить или убирать. Это три четверти плана, остальное появится по ходу боя", - сказал Нурмагомедов-старший. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени.