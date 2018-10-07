Трамп сравнил демократов с мафией
7 октября 2018 07:13 162
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская демократическая партия превратилась "в мафию левого толка". Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в настоящее время демократам "нельзя позволить управлять США".
Он также добавил, что республиканской партии необходимо увеличить большинство в конгрессе США на предстоящих выборах.
Трамп подчеркнул, что у жителей США есть шанс "остановить радикальных демократов".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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