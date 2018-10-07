Трамп сравнил демократов с мафией

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская демократическая партия превратилась "в мафию левого толка". Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время демократам "нельзя позволить управлять США".

Он также добавил, что республиканской партии необходимо увеличить большинство в конгрессе США на предстоящих выборах.

Трамп подчеркнул, что у жителей США есть шанс "остановить радикальных демократов".