Трамп сравнил демократов с мафией

7 октября 2018 07:13

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская демократическая партия превратилась "в мафию левого толка". Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время демократам "нельзя позволить управлять США".

Он также добавил, что республиканской партии необходимо увеличить большинство в конгрессе США на предстоящих выборах.

Трамп подчеркнул, что у жителей США есть шанс "остановить радикальных демократов".

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