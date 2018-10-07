В Ереване застрелили экс-депутата парламента Армении

7 октября 2018 07:09

Советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузянзаявила, что бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян был застрелен в Ереване. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в результате стрельбы в ресторане Карапетян получил телесные повреждения.

Она также добавила, что депутат скончался по пути в больницу.

Трузян отметила, что при стрельбе также пострадал один человек.

Каро Карапетян избирался в парламент Армении в 2007 и 2012 годах.

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