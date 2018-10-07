В Кишиневе в многоэтажном доме прогремел взрыв, есть погибшие

7 октября 2018 07:12

В молдавском городе Кишинев в многоэтажном доме произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в результате взрыва были разрушены три балкона.

Как отмечается, причина взрыва пока неизвестна.

В настоящее время на месте взрыва работают пожарные и врачи скорой помощи.

В Кишиневе в результате взрыва в многоэтажном доме погибли восемь человек. Об этом сообщает "Sputnik Молдавия" со ссылкой на источники.

По данным агентства, от взрыва пострадали квартиры на 15, 16 и 17 этажах.

Как отмечается, точное количество пострадавших пока неизвестно.

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