В Кишиневе в многоэтажном доме прогремел взрыв, есть погибшие
7 октября 2018 07:12 160
В молдавском городе Кишинев в многоэтажном доме произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, в результате взрыва были разрушены три балкона.
Как отмечается, причина взрыва пока неизвестна.
В настоящее время на месте взрыва работают пожарные и врачи скорой помощи.
В Кишиневе в результате взрыва в многоэтажном доме погибли восемь человек. Об этом сообщает "Sputnik Молдавия" со ссылкой на источники.
По данным агентства, от взрыва пострадали квартиры на 15, 16 и 17 этажах.
Как отмечается, точное количество пострадавших пока неизвестно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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