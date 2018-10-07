Турецкая полиция считает саудовского журналиста убитым в посольстве

Полиция Турции полагает, что известный оппозиционный журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи был убит в посольстве своей страны, передает Reuters со ссылкой на два источника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первоначальная версия турецкой полиции заключается в том, что господин Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мы считаем, что убийство было преднамеренным, и тело впоследствии было вывезено из консульства", - заявил один из источников.

Как отмечается, собеседники агентства не рассказали о том, как было совершено предполагаемое убийство.