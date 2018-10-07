В Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве
7 октября 2018 07:29 140
Глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что правительству страны необходимо перейти к атаке на Россию в киберпространстве. Об этом сообщает Danmarks Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, Дания должна перейти от стратегии обороны к нападению в киберпространстве.
Он также добавил, что "атака" на Россию необходима из-за того, что российская сторона якобы предпринимает попытки хакерских атак по всему миру.
Однако, Хадер подчеркнул, что данные действия следует предпринимать "очень осторожно".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:01 116
В США самолет 40-х годов упал на шоссе
-
6 Окт. 09:24 11 970
-
6 Окт. 10:54 5 131
-
6 Окт. 10:50 4 124
-
6 Окт. 13:59 3 706
-
6 Окт. 10:34 3 288