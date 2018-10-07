В Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве

Глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что правительству страны необходимо перейти к атаке на Россию в киберпространстве. Об этом сообщает Danmarks Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Дания должна перейти от стратегии обороны к нападению в киберпространстве.

Он также добавил, что "атака" на Россию необходима из-за того, что российская сторона якобы предпринимает попытки хакерских атак по всему миру.

Однако, Хадер подчеркнул, что данные действия следует предпринимать "очень осторожно".