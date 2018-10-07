В Буэнос-Айресе зажгли огонь юношеских Олимпийских игр

7 октября 2018 07:21

аргентинском Буэнос-Айресе прошла церемония открытия летний юношеских Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.

Олимпийский огонь соревнований был зажжен аргентинскими спортсменами Педро Ибаррой и Сесилией Карранца, а президент Аргентины Маурисио Макри официально объявил соревнования открытыми.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.

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