В Буэнос-Айресе зажгли огонь юношеских Олимпийских игр

аргентинском Буэнос-Айресе прошла церемония открытия летний юношеских Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.

Олимпийский огонь соревнований был зажжен аргентинскими спортсменами Педро Ибаррой и Сесилией Карранца, а президент Аргентины Маурисио Макри официально объявил соревнования открытыми.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.