В Буэнос-Айресе зажгли огонь юношеских Олимпийских игр
7 октября 2018 07:21 147
аргентинском Буэнос-Айресе прошла церемония открытия летний юношеских Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.
Олимпийский огонь соревнований был зажжен аргентинскими спортсменами Педро Ибаррой и Сесилией Карранца, а президент Аргентины Маурисио Макри официально объявил соревнования открытыми.
Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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