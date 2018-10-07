Льюис заявил, что Трамп просил у него нокаутировать «ублюдка» Волкова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюиспрокомментировал свою победу над россиянином Александром Волковым, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Льюис нокаутировал Волкова за 11 секунд до окончания поединка, при этом существенно уступая во всех трех раундах.

По его словам, перед поединком ему лично звонил президент США Дональд Трамп и просить нокаутировать "русского ублюдка".

"Трамп звонил мне до боя и сказал, что я должен нокаутировать этого русского ублюдка", - сказал Льюис во флеш-интервью после поединка.