В США самолет 40-х годов упал на шоссе

В американском штате Миссисипи легкомоторный самолет Williams' Navion A 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, самолет упал на шоссе из-за проблем с двигателем.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

При этом пилот воздушного судна заявил, что "чудом" остался невредим.