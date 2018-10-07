В США самолет 40-х годов упал на шоссе
7 октября 2018 08:01 110
В американском штате Миссисипи легкомоторный самолет Williams' Navion A 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, самолет упал на шоссе из-за проблем с двигателем.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
При этом пилот воздушного судна заявил, что "чудом" остался невредим.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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