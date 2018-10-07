Нурмагомедов победил Макгрегора и остался чемпионом UFC - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

09:04

Первая минута четвертого раунда прошла в стойке с обоюдными ударами. Затем Хабиб совершил проход в ноги и захватил спину ирландского бойца. Провел удушающий прием Хабиб и Конор сдается! Нурмагомедов победил и остался чемпионом UFC в легком весе!

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08:58

Половина третьего раунда прошла в стойке, где оба боксера были не слишком активны, но попадали в голову. Во второй половине Хабиб попытался перевести поединок на настил, но не смог. Продолжилась перестрелка в стойке с переменным успехом, передает Day.Az.

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08:54

Во втором раунде попал в голову Хабиб и снова повалил соперника на настил ринга. Десятки ударов наносит россиянин в голову Конора, полное преимущество Нурмагомедова. За минуту до окончания раунда ирландец сумел встать. 20:18 в пользу Хабиба на данный момент, и он был близок к досрочному завершению поединка, передает Day.Az.

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08:47

Оба бойца бросились в бой с первых секунд. Хабиб захватил ногу Макгрегора и перевел бой в партер, получил несколько ударов локтем в голову от ирландца, но продолжил борцовские приемы. В середине раунда публика начала свистеть, ведь бой практически без ударов, оба бойца удерживают захват. Так первые пять минут и завершились. Нурмагомедов ведет 10:9 благодаря переводу соперника в партер и удержанию захвата, передает Day.Az.

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08:38

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вышли в октагон, бой начался.

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08:35

В воскресенье в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 229. В главном поединке россиянин Хабиб Нурмагомедов сражается с ирландцем Конором Макгрегором, передает Day.Az.

Хабиб Нурмагомедов готов впервые в своей карьере защишает пояс чемпиона UFC в легком весе, а Конор Макгрегор вернулся в октагон после двух лет простоя.