Эксперты спрогнозировали затопление Лондона
7 октября 2018 11:00 157
Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления. Об этом сообщается в докладе организации "Христианская помощь", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным экспертов, затопление также грозит американскому Хьюстону, таиландскому Бангкоку и китайскому Шанхаю.
Как отмечается, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров из-за глобального потепления.
При этом специалисты добавили, что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений.