Умер актер из сериала "Ходячие мертвецы"

Актер Скотт Уилсон скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, Уилсон умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как отмечается, представители актера подтвердили его смерть.

Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года. Он наиболее известен по своей роли в телесериале "Ходячие мертвецы". В 1981 году Уилсон получил номинацию на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Девятая конфигурация".