Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской сделки

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что американский лидер Дональд Трамп действовал "не в лучших интересах" страны при выходе из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, присутствие США в иранской сделке позволило бы добиться более "благоприятного исхода".

Он также подчеркнул, что не виделся с руководством Ирана после выхода США из соглашения.