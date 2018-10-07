Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской сделки

7 октября 2018 10:09

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что американский лидер Дональд Трамп действовал "не в лучших интересах" страны при выходе из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, присутствие США в иранской сделке позволило бы добиться более "благоприятного исхода".

Он также подчеркнул, что не виделся с руководством Ирана после выхода США из соглашения.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az