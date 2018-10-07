Британия и Германия обсуждают новые санкции против России

7 октября 2018 09:22

Правительства Великобритании и Германии ведут переговоры о новых санкциях в отношении России после обвинений в кибератаках в адрес российской разведки, сообщает агентство Блумберг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно, либо - и это предпочтительно - в сотрудничестве с союзниками, если необходимо", - заявил Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил, что Германия обсуждает со своими европейскими партнерами вопрос новых санкций в отношении России.

"Правительство Германии почти уверено, что российская военная разведка несет ответственность за недавние кибератаки", - заявил он.

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