Массовая драка произошла в зале после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Массовая драка произошла в зрительном зале после поражения ирландца Конора Макгрегора от действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поединок был главным событием UFC 229, который завершился утром в воскресенье. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после завершения поединка в зрительном зале началась массовая потасовка с участием команд Макгрегора и Нурмагомедова, которая позднее перенеслась и в октагон.

Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора.