Великобритания угрожает выключить свет во всей Москве

Военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы и оставить российскую столицу без электроэнергии в случае нападения России на одну из стран Запада, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как пишет британское издание "Санди таймс", чиновники британского правительства "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле".

Такой сценарий предоставит Британии больше вариантов действий при условии, если президент России прикажет российским войскам либо захватить острова, принадлежащие Эстонии, либо совершит вторжение в Ливию, либо использует нерегулярные формирования, чтобы осуществить нападение на британские войска или создать угрозу новым британским авианосцам, сообщает ТАСС.