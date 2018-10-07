Франция взяла под охрану семью пропавшего главы Интерпола
7 октября 2018 11:40 177
Французская полиция, которая расследует пропажу руководителя Интерпола Мэна Хунвэя, взяла под защиту его семью. Об этом пишет таблоид The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам французского министра иностранных дел, семья Мена в данный момент находится под наблюдением в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола. Отмечается, что причиной усиления мер безопасности стали угрозы в адрес жены главы Интерпола. Они поступали по телефону и в виде сообщений в социальных сетях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!