Вот как в Дагестане отмечают победу Хабиба Нурмагомедова - ВИДЕО

Тысячи дагестанцев вышли на улицы сразу после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на riadagestan.ru.



Из-за празднования победы дагестанского бойца были перекрыты некоторые из улиц в Махачкале. Земляки Хабиба отмечают его успех музыкой и танцами.



Напомним, что Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором, использовав удушающий прием.

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