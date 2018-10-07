Вот как в Дагестане отмечают победу Хабиба Нурмагомедова - ВИДЕО

7 октября 2018 11:32

Тысячи дагестанцев вышли на улицы сразу после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на riadagestan.ru.

Из-за празднования победы дагестанского бойца были перекрыты некоторые из улиц в Махачкале. Земляки Хабиба отмечают его успех музыкой и танцами. 

Напомним, что Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором, использовав удушающий прием.

Нажмите на видео для просмотра:
Dağıstan Nurməhəmmədovun qələbəsini qeyd edir

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az