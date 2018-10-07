Вот как в Дагестане отмечают победу Хабиба Нурмагомедова - ВИДЕО
7 октября 2018 11:32 730
Тысячи дагестанцев вышли на улицы сразу после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на riadagestan.ru.
Из-за празднования победы дагестанского бойца были перекрыты некоторые из улиц в Махачкале. Земляки Хабиба отмечают его успех музыкой и танцами.
Напомним, что Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором, использовав удушающий прием.
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