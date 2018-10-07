В Китае мужчина напал на прохожих с ножом и наехал на толпу
7 октября 2018 12:20 145
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на улице, а затем на автомобиле совершил наезд на толпу людей на востоке Китая, говорится в сообщении местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 6 октября в районе Бэйлунь города Нинбо провинции Чжэцзян.
По данным полиции, подозреваемый по фамилии Ван из-за личного конфликта напал с ножом на прохожих, а после совершил наезд на автомобиле. В результате два человека погибли, еще 16 пострадали.
Вечером того же дня полиции удалось поймать подозреваемого.
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