ЧП во время учений НАТО в Литве - ПОДРОБНОСТИ

Военнослужащий из Германии погиб во время учений передовых сил батальона НАТО на полигоне в Пабраде (Швенченский район) в Литве, сообщает в воскресенье пресс-служба минобороны балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Шестого октября во время учений передовых сил батальона НАТО на Пабрадском полигоне погиб военнослужащий Германии. Несчастный случай произошел при столкновении с деревом бронированного транспортного средства под управлением военного", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, руководство системы обороны края выражает соболезнования родным, близким и друзьям по службе погибшего.

По данным минобороны, в настоящий момент расследованием инцидента занимаются германские правоохранительные органы.

О несчастном случае проинформированы близкие военнослужащего. Боевая группа батальона НАТО интегрирована в механизированную пехотную бригаду "Железный волк" литовских ВС. В мирное время военнослужащие батальона НАТО принимают участие в маневрах вместе с литовскими военными, в случае конфликта или кризиса батальон будет выполнять функцию защиты Литвы с литовскими ВС и прибывающими дополнительно ВС союзников.

На саммите в июле 2016 года страны, входящие в Североатлантический альянс, решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ НАТО. В Латвии батальоном командует Канада, в Литве - Германия, в Эстонии - Франция. В Литве в многонациональном батальоне служат военнослужащие из Бельгии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга и Исландии, всего проходят службу около 1,2 тысячи солдат.