Рамзан Кадыров прокомментировал победу Хабиба

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал итоги главного поединка турнира UFC 229, в котором чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в доминирующем стиле победил Конора Макгрегора, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"UFC. Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор! Этого поединка ждали во всём мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него лёгкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство.

Противник понял, что Хабиб - гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал - удушающий приём в четвёртом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!" - написал политик на своей странице в "Телеграме".