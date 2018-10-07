Мощнейшее наводнение произошло в Иране, есть жертвы - ВИДЕО

7 октября 2018 13:35

Мощное наводнение случилось на севере Ирана. Последствия удара стихии публикует телеканал Press TV, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По последним данным, жертвами прихода большой воды стали как минимум четыре человека. Кроме того, в регионе подтоплены сотни зданий, целые районы остаются без электричества.

Водой на севере Ирана размыло все дороги, поэтому некоторые населенные пункты оказались отрезанными от внешнего мира. Также селевые потоки привели к обрушению нескольких мостов.

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İranda şiddətli yağışlar: rabitə kəsildi, ölənlər var

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