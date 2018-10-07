Владельцы самых удивительных домов Израиля откроют двери перед туристами

С 18 по 20 октября в Иерусалиме пройдет международный архитектурный фестиваль "Открытые дома" - самые необычные и удивительные здания столицы Израиля откроют свои двери для посетителей, сообщает пресс-служба министерства туризма страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всего в течение одного уикенда любой желающий сможет посетить уникальные синагоги, частные дизайнерские лофты, городские виллы, архитектурно значимые муниципальные здания, площади и сады, а также послушать лекции об этих достопримечательностях.

В рамках фестиваля посещение всех домов, зданий и учреждений будет бесплатно, однако для прохода на некоторые объекты необходимо зарегистрироваться заранее онлайн (регистрация откроется 12 октября).