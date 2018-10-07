Берат Албайрак: Ситуация в турецкой экономике стабилизируется
7 октября 2018 14:05 124
Ситуация в турецкой экономике стабилизируется. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, заявил министр казначейства и финансов страны Берат Албайрак.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра, правительство Турции вскоре обнародует "сильную программу" по борьбе с инфляцией.
При этом уступки в вопросе финансовой дисциплины недопустимы, сказал Берат Албайрак.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!