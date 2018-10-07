В Афганистане за сутки ликвидировали около 60 боевиков

Не менее 57 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на заявление афганского министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным афганского минобороны, за прошедшие 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели операции в 13 провинциях страны. Силовикам удалось ликвидировать 57 боевиков, еще восемь были ранены. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.