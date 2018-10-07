В Португалии вспыхнул крупный лесной пожар

Крупный пожар бушует в Португалии в муниципалитетах Синтра и Кашкайш (округ Лиссабон), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

К тушению огня подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибия, более 200 единиц техники, сообщает португальский телеканал TVI24.

Жители нескольких деревень были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш. Всего эвакуированы около 350 человек.

По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные, сообщили в Гражданской защите.

Огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 100 км в час. Две дороги в этом районе перекрыты.

Лесные пожары регулярно бушуют летом и осенью в Португалии, в прошлом году в огне погибли 106 человек.