Штраф 20.000 евро за вмешательство в счетчик автопробега

Штраф размером до 500 тысяч чешских крон, что по актуальному курсу составляет почти двадцать тысяч евро, составляет с 1 октября 2018 года в Чехии штраф за преднамеренное "скручивание" показаний счетчика пробега автомобиля. В случае выявления незаконного вмешательства, хозяин машины уже не получит подтверждения о прохождении его транспортным средством обязательного техосмотра и водитель лишится права выезжать с ним на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Актуальные показатели счетчика сравниваются с данными предыдущего осмотра и реальным техническим состоянием автомобиля. Важную роль будут играть подтверждения о замене счетчиков общего пробега машин.

По словам пресс-секретаря Министерства транспорта Чехии, введенная мера направлена исключительно на борьбу с мошенниками. Водители, ставшие жертвами обмана, к ответственности привлекаться не будут.