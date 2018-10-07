В Армении покончил с собой главный подозреваемый в убийстве экс-депутата Карапетяна

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата парламента Армении Каро Карапетяна экс-парламентарий Арутюн Карагезян покончил с собой. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции Армении, передает Day.Az.

"В ереванском квартале Давидашен найдено тело экс-депутата парламента Арутюна Карагезяна. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Орудием убийства другого бывшего депутата Каро Карапетяна послужил пистолет, который был зарегистрирован на имя Карагезяна", - сообщили в полиции.

По данным местных СМИ, именно Карагезян был основным подозреваемым в убийстве Карапетяна. Согласно предварительным данным, у Карагезяна и Карапетяна - бывших однопартийцев - возникли проблемы в разделе общего бизнеса.

В субботу вечером из одного ереванского ресторана в медицинский центр "Григорий Просветитель" с огнестрельными ранениями был доставлен бывший депутат парламента Армении, член партии "Процветающая Армения" Каро Карапетян. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Карагезян был однопартийцем Карапетяна.